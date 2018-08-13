Посол РФ и глава парламентской фракции «Дашнакцутюн» обсудили армяно-российские отношения

"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с армяно-российскими стратегическими отношениями. Стороны подчеркнули необходимость углубления исторически сложившейся дружбы и дальнейшего развития союзнического партнерства в разных сферах", — говорится в релизе партии.

"Дашнакцутюн" является одной из самых старых партий в Армении и была основана в 1890 году. Она представлена в парламенте страны семью депутатами. 8 мая, после избрания на пост главы правительства Никола Пашиняна, «Дашнакцутюн» получила два министерских портфеля.