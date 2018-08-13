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Кочарян вышел из тюрьмы
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Кочарян вышел из тюрьмы 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 13 авг — Sputnik. Бывший президент Армении Роберт Кочарян является неприкосновенным лицом. Такое постановление было вынесено Апелляционным судом Армении, сказал адвокат Рубен Саакян в беседе с журналистами, сообщает Sputnik Армения.
"Суд заявил, что одобряет ходатайство адвокатов, учитывая то, что Кочарян — неприкосновенен", — сказал адвокат.
Он отметил, что не может лицо подвергаться уголовному преследованию в ходе или после президентского срока, если его действия исходили из его статуса.
Кочарян, по словам адвоката, вышел из здания суда и уже уехал.
Вопрос о том, в каком русле должен идти дальнейший судебный процесс, он призвал адресовать следствию. Вопрос еще не исчерпан. Саакян убежден, что следствие обжалует решение суда. Впереди еще решение Кассационного суда.
Адвокат не исключил, что уголовное преследование в отношении Кочаряна будет прекращено с учетом фактора неприкосновенности. А пока экс-президент остается в статусе обвиняемого.
Саакян отметил, что не может сообщить других подробностей, так как подписал обязательство о неразглашении.
Ранее адвокаты Кочаряна заявили, что доводы следствия о том, что на свободе экс-президент может оказать давление на участников судебного процесса, не выдерживают никакой критики.
Начальник Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян ранее говорил, что второй президент Роберт Кочарян должен остаться под арестом.
Напомним, Кочарян был арестован 28 июля решением суда. Он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Речь идет о событиях 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек.
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В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.
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