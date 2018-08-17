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Названы темы грядущей встречи Путина и Меркель
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Названы темы грядущей встречи Путина и Меркель 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
О темах беседы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 18 августа Меркель и Путин обсудят реализация крупных российско-германских проектов в условиях озвученных третьими странами угроз в их отношении. Речь идет о строительстве второй очереди газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток".
Также будет обсуждаться развитие двусторонних отношений, наиболее актуальные темы мировой повестки дня, сообщает "Интерфакс". Это, конечно же, и Украина, и Сирия. При этом Песков сомневается, что в Берлине будет обсуждаться оказание совместной помощи столкнувшейся с экономическими сложностями Турции. "Этот вопрос надо обсуждать с Турцией", — подчеркнул Песков.
Канцлер рада принять президента Путина в замке Мезеберг, заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт. Тема Украины и Сирии будет затронута обязательно, подтвердил он, но при этом могут обсуждаться самые разнообразные темы.
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