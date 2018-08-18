Эксперты прогнозируют улучшение отношений РФ и ФРГ

Эксперты прогнозируют улучшение отношений России и Германии после встречи Путина и Меркель

Различные эксперты сходятся во мнении о том, что стороны придут к взаимопониманию сразу по ряду вопросов, и встреча глав государств может стать значимым пунктом в отношениях Москвы и Берлина.

Встреча глав государств может стать значимым пунктом в отношениях Москвы и Берлина. Различные эксперты сходятся в таком мнении и считают, что стороны придут к взаимопониманию сразу по ряду вопросов. Немецкий политолог Александр Рар придерживается позиции, что не станут в таком контексте исключением и вопросы американских антироссийских санкций, которые имеют влияние в том числе и на Германию.

«Сейчас есть явная угроза американских санкций и в отношении Германии, и в отношении России. Полагаю, в этом вопросе о том, как вести себя в отношении санкций США, возможен прогресс», — сказал эксперт.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что к возможности взаимодействия между Москвой и Берлином по данному вопросу можно относиться с осторожным оптимизмом. Он отметил, что проект «Северный поток-2» займет особое место в рамках переговоров.

«По данному проекту ни у Москвы, ни у Берлина, ни, в целом, у ЕС нет реальных инструментов противодействия возможным экстерриториальным санкциям, которые могут ввести США», — заявил эксперт.

Ситуация на Украине также не станет исключением в беседе Путина и Меркель. Здесь эксперты сходятся во мнении, что ожидать чего-то особенного и какого-то значимого продвижения в данном вопросе после встречи глав государств не стоит.

«Здесь все гораздо сложнее. Очень многое зависит от официального Киева», — отметил Рар.

Скепсис по отношению к Минским соглашениям, который исходит от украинских властей, осложняет любые переговоры на эту тему.

«Меркель явно заинтересована в обсуждении ситуации, отдавая себе отчет в том, что "Нормандский формат" оказался в тупике. А что может быть предложено взамен, непонятно», — в свою очередь заявил Белов.

Напомним, главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель проведут встречу в субботу, 18 августа. Встреча пройдет в ФРГ. На повестке дня — вопросы внешней политики, ситуация в Сирии и на Украине, а также перспективы энергетического сотрудничества.