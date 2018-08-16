В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море

«Нужно отметить, что сегодня со стороны Украины есть нарушения прав российских моряков. Это идёт в обход всех международных договоров и соглашений», — сказал депутат.

По его словам, входящим в Североатлантический альянс странам стоит, прежде всего, надавить на Киев для реализации минских договоренностей.

«Мы не поступаем, как Украина. Нужно принудить Киев выполнять «Минск-2». Сегодня именно Украина нарушает международное право и задерживает наши суда. К сожалению, такие случаи есть», — заявил Швыткин.