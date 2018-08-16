Замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью ФАН прокомментировал идею Украины обратиться в НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море.
«Нужно отметить, что сегодня со стороны Украины есть нарушения прав российских моряков. Это идёт в обход всех международных договоров и соглашений», — сказал депутат.
По его словам, входящим в Североатлантический альянс странам стоит, прежде всего, надавить на Киев для реализации минских договоренностей.
«Мы не поступаем, как Украина. Нужно принудить Киев выполнять «Минск-2». Сегодня именно Украина нарушает международное право и задерживает наши суда. К сожалению, такие случаи есть», — заявил Швыткин.
Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука сообщил, что Киев может обратиться в Совет Безопасности ООН или НАТО с просьбой предоставить конвой для сопровождения кораблей в Азовском море.