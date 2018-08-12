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Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита по Сирии
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Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита по Сирии 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе поездки в Анкару 13-14 августа обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию, сообщает МИД РФ.
"Министры рассмотрят ход подготовки к планируемому в скором времени в Турции четырехстороннему саммиту президентов России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию", — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Главы ведомств обсудят вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а также ближневосточное урегулирование, говорится в сообщении. В нем также сказано, что министры поговорят о ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе.
В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции.
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