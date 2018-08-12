Лавров ответил на «химический ультиматум» США

Лавров напомнил, что в Вашингтоне требуют от России в течение трех месяцев после введения первого пакета санкций выступить с некой гарантией того, что ситуации, подобные произошедшему в британском Солсбери, где будто бы произошло отравление нервно-паралитическом веществом, не повторятся.

«В рамках ОЗХО мы уже как три года получили подтверждение на основе всех мыслимых инспекций, что процесс химического разоружения Российской Федерации завершен», — приводит его слова РИА «Новости».

Министр напомнил, что США должны были сделать то же самое примерно в те же сроки, что и Россия, однако Вашингтон в очередной раз попросил о переносе сроков — сейчас до начала 20-х годов.

«Так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — заметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва не закрывает предприятия от инспекции — специалисты ОЗХО «посетили все, что хотели посетить».

США собрались ввести против России санкции в связи с «делом Скрипалей», ограничения предусматривают полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. В ответ на «химический ультиматум» Вашингтона Россия снизит вложения в американские бумаги и увеличит расчеты в национальных валютах.