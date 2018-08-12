Лавров отверг «абсурдные» обвинения США по Скрипалям

Лавров назвал абсурдными обвинения США в адрес России из-за дела Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения Госдепа в адрес российских властей из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается неприятия последнего акта, который опубликовал Госдеп, думаю, все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе Госдепартамента о том, что США установили, что именно Россия виновна в инциденте в Солсбери», — заявил Лавров.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты с помощью санкций пытаются побудить Россию к более правильному поведению.

Как сообщалось, глава МИД России провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которого высказал «категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей».

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались Скрипаль и его дочь.