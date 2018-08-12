Историческая конвенция: решен статус Каспийского моря

Президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении в ходе саммита «каспийской пятёрки», посвящённого вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, подписали итоговый документ встречи.
Владимир Путин, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев, Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Предполагается, что документ, на разработку которого ушло более двух десятилетий, должен разделить нефтегазовые и биологические ресурсы Каспия между странами «пятёрки», а также препятствовать появлению в Каспийском море военных сил «внерегиональных держав».
Ранее Путин заявил, что проведение V Каспийского саммита является эпохальным событием.