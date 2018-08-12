Историческая конвенция: решен статус Каспийского моря

Лидеры стран «пятёрки» подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Казахстана, Азербайджана и Президенты России, Ирана Туркмении в ходе саммита «каспийской пятёрки», посвящённого вопросу урегулирования правового статуса Каспийского моря, подписали итоговый документ встречи.

Предполагается, что документ, на разработку которого ушло более двух десятилетий, должен разделить нефтегазовые и биологические ресурсы Каспия между странами «пятёрки», а также препятствовать появлению в Каспийском море военных сил «внерегиональных держав».

Ранее Путин заявил, что проведение V Каспийского саммита является эпохальным событием.