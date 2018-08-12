Шойгу заявил, что Запад замалчивает правду о положении беженцев в Сирии

Министр обороны РФ призвал обеспечить необходимую гуманитарную помощь в Ракку и Рукбан.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, в сирийской Ракке на минах еженедельно гибнут от 16 до 24 человек.

Он заявил, что при бомбардировке в регионах страдают в первую очередь мирное население, однако Запад предпочитает замалчивать эту информацию. Несмотря на то, что данные о погибших взяты из структуры международных организаций.

Добавил, что во многих районах не проведены элементарные коммуникации для существования и туда невозможно возвращаться.