Глава Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко назвала победой культуры над созданными политиками барьерами приезд зарубежных звезд оперы на фестиваль "Опера в Херсонесе".
Валентина Матвиенко посетила в субботу II Международный фестиваль "Опера в Херсонесе", который проходит с 4 по 13 августа в Севастополе в Херсонесе. На фестиваль приехали лучшие оперные голоса России (солисты Большого театра, Мариинского театра, "Геликон-Оперы", театра Новая опера), а также солисты из Италии, Германии и Колумбии.
"Культура может сделать больше, чем любая дипломатия. Настоящие артисты не боятся санкций и каких-то ограничений. Это люди известные, живущие искусством, ездят по разным странам, выступают в разных театрах. Сегодня они вместе с нами, на этом потрясающем фестивале. Таким образом культура пробивает те барьеры, которые создают политики", — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов об участии зарубежных звезд оперы в фестивале.