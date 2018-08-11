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«Настоящие артисты не боятся санкций»
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Матвиенко прокомментировала приезд зарубежных звезд в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Глава Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко назвала победой культуры над созданными политиками барьерами приезд зарубежных звезд оперы на фестиваль "Опера в Херсонесе".
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Валентина Матвиенко посетила в субботу II Международный фестиваль "Опера в Херсонесе", который проходит с 4 по 13 августа в Севастополе в Херсонесе. На фестиваль приехали лучшие оперные голоса России (солисты Большого театра, Мариинского театра, "Геликон-Оперы", театра Новая опера), а также солисты из Италии, Германии и Колумбии.
"Культура может сделать больше, чем любая дипломатия. Настоящие артисты не боятся санкций и каких-то ограничений. Это люди известные, живущие искусством, ездят по разным странам, выступают в разных театрах. Сегодня они вместе с нами, на этом потрясающем фестивале. Таким образом культура пробивает те барьеры, которые создают политики", — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов об участии зарубежных звезд оперы в фестивале.
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