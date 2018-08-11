Сербия отказалась от «антироссийской истерии»

Сербия пообещала никогда не участвовать в антироссийской истерии

Глава сербского минобороны добавил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против России и не допустят негативных высказываний в ее адрес.

"Как вы знаете, Сербия — большой друг России, и Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии. Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации и никогда не будем страной, которая плохо говорит и думает о России", — сказал Вулин.

Он подчеркнул, что Сербия и Россия "были друзьями в самые трудные времена, будут и в лучшие".

Ранее сообщалось, Вучич назвал причину, по которой Сербия никогда не поддержит антироссийские санкции.