Ещё
Сербия отказалась от «антироссийской истерии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сербия пообещала никогда не участвовать в антироссийской истерии 

Газета.Ru 32 минуты назад
Глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин в ходе двусторонней встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу на Армейских международных играх заявил, что Сербия никогда не станет принимать участие в антироссийской истерии. Об этом сообщает РИА "Новости".
>> Россию ждут «сокрушительные» санкции
Глава сербского минобороны добавил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против России и не допустят негативных высказываний в ее адрес.
"Как вы знаете, Сербия — большой друг России, и Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии. Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации и никогда не будем страной, которая плохо говорит и думает о России", — сказал Вулин.
Он подчеркнул, что Сербия и Россия "были друзьями в самые трудные времена, будут и в лучшие".
Ранее сообщалось, Вучич назвал причину, по которой Сербия никогда не поддержит антироссийские санкции.
Газета.Ru: последние новости
Глава японской делегации пообещал "донести правду" о Крыме В Совфеде пообещали ответить на новые санкции США Госдеп пообещал предусмотреть исключения в новых санкциях против России
Комментарии14  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы44
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме395
Озвучена неожиданная причина развода Петросяна10
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву558
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение