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Роухани оценил российско-иранские отношения
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Роухани оценил российско-иранские отношения 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Каспийского саммита заявил, что установление стабильности и мира во всем регионе это общая задача.
"Очень рад тому факту, что с каждым годом наши двусторонние отношения развиваются только в позитивном поле", — сказал Роухани на встрече с Путиным.
Он напомнил, что недавно Иран официально расширил своё сотрудничество с ЕврАзЭс.
"Это новое событие, которое может способствовать развитию торговли между нашими сторонами", — считает он.
"Другая сфера нашего взаимодействия — борьба с терроризмом, установление стабильности в регионе. Наша общая задача — это установление стабильности и мира во всем регионе, дать безопасность сторонам в этом регионе. Весь мир стал свидетелем того, что при помощи Ирана и РФ сирийская армия смогла сыграть важную роль в деле с терроризмом внутри своей страны", — отметил он.
По словам Роухани, все меры, которые принимают РФ, Иран и Турция помогают установлению мира и безопасности в САР.
"В последние годы у нас два больших успеха. Первое это сотрудничество Ирана и России и других стран в деле достижения договорённости в рамках ядерной сделки, второй успех — сотрудничество РФ, Ирана и Турции в деле установлении мира и безопасности в Сирии", — сказал он.
"Мы настроены на то, что устранять другие препятствия и разрешать другие глобальные проблемы только в рамках диалога", — подчеркнул он.
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