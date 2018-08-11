«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву

В Госдуме пообещали Киеву жесткий ответ в случае задержания судна из РФ

В случае попытки арестовать российский танкер "Механик Погодин" Украину ждет более жесткий ответ, чем тот, который был дан в ситуации с судном "Норд". По словам главы комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова, у нас есть чем ответить.

— Пусть попробуют, задержат. Они задержали "Норд" и сейчас имеют массу проблем с досмотром судов в Азовском море. Задержат это судно — примем еще меры. Я по поводу "Норда" получил ответы и от Минречфлота, и от пограничников. Я удовлетворен их действиями. Если украинцы хотят дальше наживать проблемы, пусть наживают наздоровье, — цитирует радиостанция "Говорит Москва" Калашникова.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская сторона хочет арестовать российское судно "Механик Погодин". В настоящее время решения суда об аресте танкера пока нет.