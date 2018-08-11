Times: новые санкции США помогут Путину

Times: новые санкции США лишь повысят популярность Путина

Все усилия Запада, который пытается повлиять на нынешнюю политику России путём введения ограничительных мер и санкций, практически никак не отражаются на рейтинге популярности российского лидера, пишет The Times . По мнению автора, секрет заключается в том, что президент Владимир Путин , как и его американский коллега Дональд Трамп , умело «зарабатывает очки на конфронтации». Поэтому любые санкции только улучшают его положение, отмечается в статье.

Если кто-то надеется, что новые санкции США настроят россиян против президента Путина, их наверняка постигнет разочарование, предупреждает The Times. Высокая популярность Путина до сих пор «остаётся загадкой», поскольку, какое бы давление страны Запада ни пытались оказывать на Россию «из-за аннексии Крыма , интервенции в Сирии , отравления Скрипалей или вмешательства в американские и европейские выборы», рейтинг Путина и поддержка его политики со стороны населения только растёт, отмечается в статье. Поэтому и новые ограничительные меры будут восприняты скорее как попытка «унизить» Россию со стороны Вашингтона и только сплотят россиян, прогнозирует автор.

Российский лидер с выгодой для себя использует многочисленные торговые эмбарго и запреты на экспорт, формируя и усиливая в умах россиян представление о том, что Запад «непримиримо враждебен» по отношению к России и что только он лично обладает достаточной смелостью и решимостью, чтобы у руля власти противостоять любым попыткам извне диктовать России её внутреннюю и внешнюю политику, говорится в статье.

После свержения монархии 100 лет тому назад никто в России, кроме Сталина, не находился у власти дольше, чем Путин, который «правит Россией в качестве президента и премьер-министра весь XXI век», отмечает The Times, — но при этом он по-прежнему пользуется высокой популярностью, которая «опровергает все представления о политической силе притяжения». В марте этого года он вновь победил на выборах и получил ещё один президентский срок, набрав 77% голосов, а уровень его поддержки среди населения не опускается ниже 50%.

Как и Дональд Трамп в США, российский президент «зарабатывает очки на конфронтации, сбивая с толку озадаченных иностранцев», подчёркивается в статье:

«Когда Путин аннексировал Крым и пришёл на помощь сепаратистам на востоке Украины, рейтинг его популярности подскочил почти до 80%. Запад в ответ ввёл санкции против его ближайших советников, стремясь вбить клин между Кремлём и теми, кто выигрывает от его протекции. Но эффект оказался прямо противоположным. Россияне сплотились вокруг президента. Историю о том, что он защищает страну от неизменно враждебной Америки и её союзников, растиражировали во всех газетах и телепередачах. Простые россияне верят в неё до сих пор».

По мнению автора, основа неувядающей популярности российского лидера кроется в относительной финансовой стабильности, которую он обеспечил россиянам на протяжении своего правления.

«После революции Россия на протяжении 80 лет не знала, что такое процветание. А с началом коммунистического правления стабильность приобрела самые жестокие и грубые черты, потому что её обеспечивала государственная власть, грозившая страшными карами любому, кто выходил из общего строя. Но когда на смену вечно пьяному и эксцентричному президенту Ельцину подобрали молодого, здорового и трезвого бывшего агента КГБ, он сразу произвёл большое впечатление на страну своим подчёркнутым вниманием к дисциплине в органах власти, на улицах и на рабочих местах. На смену посткоммунистической неразберихе пришёл порядок, при котором начали восстанавливать власть», — пишет The Times.

Эти перемены совпали с беспрецедентным ростом цен на нефть и газ, которые являются главными статьями российского экспорта. В казну тогда потекли деньги, власти начали вовремя выплачивать пенсии, полки магазинов стали заполняться товарами, у рядовых россиян появилась возможность ездить на отдых за границу, и в целом они стали жить заметно лучше.

Всех тех, чей период взросления пришёлся на закат коммунистической эпохи, когда покупатели видели в магазинах пустые полки и стояли в длинных очередях, такие перемены «просто ошеломили», отмечается в статье: «Сегодня российские провинциальные города выглядят как любой город в Восточной Европе. Улицы заполнили автомашины, появился хороший ассортимент продуктов питания, одежды, бытовых товаров и предметов роскоши, а рестораны и бары сегодня никогда не пустуют».

Как рассказала рядовая учительница английского языка из провинциального Белгорода на юге России, Путин дал ей гораздо больше, чем Горбачёв и Ельцин:

«Мы живём лучше, чем раньше. Мы счастливы, глядя на то, как обстоят дела», — заверила она в беседе с корреспондентом The Times.

Однако в целом российская экономика «по-прежнему развивается очень слабо», а западные санкции оказались для неё весьма болезненными, говорится в статье.

Хотя контрсанкции, введённые против импорта из Европы (и особенно в отношении продуктов питания), дали мощный толчок развитию «застойного сельскохозяйственного сектора», благодаря чему Путин стал чрезвычайно популярен в сельской местности, однако сильным ударом для страны стало снижение цен на экспортные энергоресурсы. Теперь Россия пытается как-то смягчить этот удар и последствия санкций, тратя на это огромные денежные резервы, накопленные в период относительного расцвета экономики, поясняет автор.

Чтобы достигнуть успеха, Путин умело «переключает внимание» населения, сообщается в статье: «Его противостояние с Западом породило нечто вроде осадного менталитета, а история показывает, что русские всегда готовы затянуть пояса ради защиты Родины». Однако российские власти до сих пор уязвимы в том, что касается обвинений в коррупции, и это уже вызывает недовольство, особенно среди молодёжи, пишет The Times: «Кремль постоянно обещает принять меры против этого многовекового проклятия России, однако коррупция свирепствует, как и всегда».

Несмотря на это, российский президент «умело и находчиво уходит от ответственности», а отвечать за всё приходится «незадачливому премьер-министру Медведеву, которого многие считают слабым, заурядным и глубоко коррумпированным», отмечает автор: «В интернете широко разошлись видеозаписи его роскошных яхт, а также его шитых белыми нитками опровержений. Однако положение этого человека, несмотря ни на что, кажется весьма надёжным. Путину нужен мальчик для битья, чтобы перекладывать на его плечи неизбежное недовольство и раздражение населения».

Как это ни парадоксально, события, которые в других странах принесли бы политическим лидерам огромную популярность, в России не производят такого же эффекта, говорится в статье. Недавний чемпионат мира по футболу многие за рубежом посчитали «настоящим триумфом», в то время как русские наслаждались похвалами со стороны иностранных болельщиков, наповал сражённых их дружелюбием и гостеприимством, но это не сильно отразилось на рейтингах популярности президента. В то же время изменения в социальной политике отражаются гораздо заметнее, подчёркивает автор.

Поэтому на протяжении всех лет пребывания у власти российский лидер «очень пристально следит за настроениями в обществе и реагирует на них» — а настроения среди россиян сегодня в основном «консервативные, глубоко религиозные и националистические», сообщает The Times: «Люди с огромным подозрением смотрят на западный либерализм. Близость Путина к Русской православной церкви и его положительное отношение к традиционным ценностям находит отклик в умах молодых россиян, а это, в свою очередь, усиливает подаваемые Кремлём сигналы».

Для формирования положительного имиджа в Кремле также активно использовали возможности современных СМИ, создавая вначале контраст с «болезненным и плохо соображающим Ельциным» в лице мужественного и крепкого Путина, который «с голым торсом скачет на коне, сидит за штурвалом самолёта, бросает соперников на татами на соревнованиях по дзюдо». А теперь, по мнению автора, российскому президенту намеренно создают «почти царственный облик — помпезный, пышный и полный великолепия», поскольку сегодняшние взгляды на российскую историю уже «очень далеки от коммунистической точки зрения».

Эти методы Кремля по формированию общественного мнения в России приносят свои плоды. Поэтому и новые американские санкции, вводимые с целью «заставить Россию признать свою причастность к отравлению Скрипалей и открыть свои арсеналы химического оружия» для инспекторов, наверняка будут демонстративно отвергнуты и названы «оскорбительными», прогнозирует автор:

«Путин без особого труда убедит своих соотечественников в том, что Вашингтон решил унизить Россию. И следует ожидать, что его популярность снова резко вырастет».