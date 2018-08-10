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Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян
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Медведев не исключил введения уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Kremlin Pool/Global Look Press
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил возможности ужесточения административной и введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников.
«Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жёсткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — цитирует его РИА Новости.
По словам премьера, в случае, если подобные инициативы будут поддержаны президентом и парламентом, «это создаст достаточно серьёзные гарантии».
Ранее Центральная избирательная комиссия России признала, что формулировки вопросов, которые были предложены тремя разными инициативными группами для всероссийского референдума по изменению российского пенсионного законодательства, соответствуют закону.
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