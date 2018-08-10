Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян

Медведев не исключил введения уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил возможности ужесточения административной и введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников.

«Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жёсткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — цитирует его РИА Новости.

По словам премьера, в случае, если подобные инициативы будут поддержаны президентом и парламентом, «это создаст достаточно серьёзные гарантии».