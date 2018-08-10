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Спецпредставителя МИД РФ обвиняют в домогательствах
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Прокуратура США получила дело о домогательствах спецпредставителя МИД России 

Lenta.ru 3 часа назад
Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса получил дело о сексуальных домогательствах со стороны киноактера и режиссера, спецпредставителя МИД России Стивена Сигала. Об этом сообщает TMZ.
Источники портала в правоохранительных органах сообщили, что полиция завершила расследование и передала материалы обвинению для рассмотрения.
В марте две женщины выступили с обвинениями против Сигала. Актриса Регина Симонс утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома в 1993 году. Другая рассказывает о событиях 2002 года, когда актер засунул руку ей в трусы по время прослушивания.
В конце 2017 года Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси. Во всех случаях, по словам жертв, Сигал приставал к ним во время кастинга.
4 августа МИД России назначил актера специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сигал с ноября 2016 года имеет гражданство России. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии. Помимо этого, он имеет американское гражданство.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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