Спецпредставителя МИД РФ обвиняют в домогательствах

Прокуратура США получила дело о домогательствах спецпредставителя МИД России

Источники портала в правоохранительных органах сообщили, что полиция завершила расследование и передала материалы обвинению для рассмотрения.

В марте две женщины выступили с обвинениями против Сигала. Актриса Регина Симонс утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома в 1993 году. Другая рассказывает о событиях 2002 года, когда актер засунул руку ей в трусы по время прослушивания.

В конце 2017 года Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти , актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси. Во всех случаях, по словам жертв, Сигал приставал к ним во время кастинга.