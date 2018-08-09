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«России нужно давить на Украину, чтобы ее не стало»
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Кучма: России нужно давить на Украину, чтобы ее не стало 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Второй украинский президент Леонид Кучма заявил, что российские власти намерены "давить" на Украину, чтобы страны "не стало". Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу ICTV.
"России Донбасс не нужен. Она вкладывает туда большие средства. А что она потом будет иметь? Получит разрушенную территорию? Им просто нужно давить на Украину, чтобы ее не стало", — сказал Кучма.
При этом он отметил, что жители Украины "не позволят" привести страну к распаду. Он подчеркнул, что украинским властям необходимо уделять внимание Донбассу, "начать ремонт школ, детских садов", чтобы местные жители вернулись на Украину. По его словам, люди ждут, когда Украина "покажет свое я".
Ранее Кучма заявлял, что Украина никогда не была государством в полном смысле слова.
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