Россия упрекнула США и пообещала санкции

Валютные биржи оперативно отреагировали на заявление Госдепа. Практически сразу после объявления санкций рубль продолжил падать, опустившись до показателей 2016 года.

Последние новости

"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей

Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости

Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет