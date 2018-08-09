Ещё
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия упрекнула США и пообещала санкции 

Lenta.ru 1 час назад
Россия займется проработкой ответных мер на новые американские санкции. Об этом в четверг, 9 августа, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
«Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор [с Россией] с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен», — пояснила дипломат.
>> Cанкции опустошат вклады россиян
Захарова отметила, что в Москве считают надуманным предлог, под которым США намерены ввести новые санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери, передает РИА Новости.
Отвечая на обвинения в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что «Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в отличие от США».
Вечером 8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».
Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.
Валютные биржи оперативно отреагировали на заявление Госдепа. Практически сразу после объявления санкций рубль продолжил падать, опустившись до показателей 2016 года.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии151  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию111
Умерла Тамара Дегтярева11
Жириновский выступил с неожиданным предложением207
Названы вымирающие страны Европы36
Жванецкий жестко ответил Хазанову55
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение