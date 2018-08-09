Вся правда о продаже Аляски

До сих пор эта страница русской истории многими читается по диагонали, порождая массу мифов. Например, что Аляску продала Екатерина II, и Россия сдала Аляску в аренду.

Когда?

Первым идею о продаже Аляски США высказал ещё в 1853 году генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский.

Он представил Николаю I записку, в которой настаивал на необходимости продажи земель Аляски.

Это, как писал Муравьев, позволит России сосредоточить силы на укреплении своих позиции в восточной Азии, а также улучшит отношения с США и позволит странам дружить против Англии . Также Муравьёв писал о том, что со временем России будет сложно защищать столь отдаленные территории. До сделки «созрел» сын Николая Павловича император Александр II. Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне.

Зачем?

Почему Россия продала Аляску? Геоополитическая причина была обозначена ещё Муравьевым-Амурским. России было важно удержать и укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. Беспокойство вызывали и амбиции Британии на гегемонию в Тихом океане. Ещё в 1854 году РАК, опасаясь нападения англо-французского флота на Ново-Архангельск, заключила с Американо-русской торговой компанией в Сан-Франциско фиктивное соглашение о продаже за 7 миллионов 600 тысяч долларов на три года всего своего имущества, включая и земельные владения в Северной Америке. Позже было заключено официальное соглашение РАК с Компанией Гудзонова залива о взаимной нейтрализации своих территориальных владений в Америке.

Историки называют одной из причин продажи Аляски дефицит финансов в казне Российской империи. За год до продажи Аляски министр финансов Михаил Рейтерн направил Александру II записку, в которой указал на необходимость строжайшей экономии, подчеркивая, что для нормального функционирования России требуется трехлетний иностранный заём по 15 млн руб. в год. Даже нижний предел суммы сделки по продаже Аляски, обозначенный Рейтерном в 5 млн рублей, мог покрыть только треть годового займа. Также государство ежегодно выплачивало дотации РАК, продажа Аляски избавила Россию от этих расходов.

Логистическая причина продажи Аляски также была обозначена ещё в записке Муравьева-Амурского. «Теперь, — писал генерал-губернатор, — с изобретением и развитием железных дорог, более ещё, чем прежде, должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши».

Железные дороги на Восток России ещё не были проложены и Российская империя однозначно уступала штатам в скорости логистики в Североамериканский регион.

Как ни странно, одной из причин продажи Аляски были её ресурсы. С одной стороны их недостаток — ценные каланы были уничтожены ещё к 1840 году, с другой, как ни парадоксально, их наличие — на Аляске были обнаружены нефть и золото. Нефть в то время использовалась в лекарственных целях, на аляскинское золото же начинался «сезон охоты» со стороны американских старателей. Русское правительство вполне обоснованно опасалось того, что вслед за старателями туда придут и американские войска. Россия к войне готова не была.

В 1857 году, за десять лет до продажи Аляски, русский дипломат Эдуард Стекль направил в Петербург депешу, в которой изложил слух о возможной эмиграции представителей религиозной секты мормонов из США в Русскую Америку. На это ему в шутливой форме намекнул сам американский президент Дж. Бьюкенен.

Шутки-шутками, но Стекль всерьез опасался массовой миграции сектантов, так как им придется оказать военное сопротивление. «Ползучая колонизация» Русской Америки действительно имела место. Уже в начале 1860-х британские контрабандисты, несмотря на запреты колониальной администрации, стали селиться на российской территории в южной части архипелага Александра . Рано или поздно это могло привести к напряженности и военным конфликтам.

Кто?

Кто продал Аляску? О предполагаемой продаже североамериканских территорий знали всего шесть человек: Александр II, Константин Романов , Александр Горчаков (министр иностранных дел), Михаил Рейтерн (министр финансов), Николай Краббе (морской министр) и Эдаурд Стекль (посланник России в США). О том, что Аляска продана Америке стало известно только спустя два месяца после совершения сделки. [С-BLOCK]

Интересно, что юридически Россия никогда не владела Аляской, она находилась в ведомстве РАК. Однако сделка о продаже Аляски прошла мимо Российско-американской компании. Никто из её представителей не был осведомлен о решении, принятом на «тайной обедне» у Александра Второго.

Не продать, но уступить?

В последнее время часто пишут о том, что Аляска была не продана Америке, а передана в аренду на 90 лет. Срок аренды якобы истек в 1957 году. Однако Аляска в аренду отдана не была. И продана также не была. В тексте документа о передаче Аляски США нет слова sell. Есть глагол to sed, который переводится как «уступить», то есть российский император передавал США права физического пользования обговоренными территориями. Причем срок, на который территории передаются, в договоре не обговаривается.

Стекль

Одним из самых активных участников продажи (будем все-таки называть сделку так, чтобы не было путаницы) был Эдуард Стекль, в 1854 году занявший должность посланника Российской империи в штатах. До этого он служил поверенным в делах российского посольства в Вашингтоне (с 1850 года). Стекль был женат на американке и имел обширные связи в американской политической элите.

Стекль получил чек на сумму 7 миллионов 035 тыс. долларов — из первоначальных 7,2 миллионов 21 тысячу он оставил себе, а 144 тысячи раздал в качестве взяток сенаторам, голосовавшим за ратификацию договора.

За осуществление сделки Стекль получил вознаграждение в размере 25000 долларов и ежегодную пенсию в 6000 рублей. Он ненадолго приехал в Петербург, но вынужден был отбыть в Париж — в высшем русском свете его недолюбливали.

Где деньги?

Наконец, главный вопрос: куда ушли деньги за продажу Аляски? 7 миллионов долларов было переведено в Лондон банковским переводом, из Лондона в Петербург на барке «Оркни» морским путем повезли купленные на эту сумму золотые слитки.

При конвертации сначала в фунты, а потом в золото было потеряно еще 1,5 миллиона, но на этом несчастья для аляскинских денег не закончились. 16 июля 1868 года корабль затонул на подходе к Петербургу.

До сих пор неизвестно, было ли на «Оркни» золото. Во время поисковых работ оно найдено не было. Страховая компания, застраховавшая корабль и груз, объявила себя банкротом, ущерб был возмещен лишь частично.