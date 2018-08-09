Жириновский выступил с неожиданным предложением 

Жители Земли должны обращаться друг к другу «земляк». Об этом, как сообщает «Парламентская газета», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Хорошее, понятное слово», — считает он.
По словам политика, людям стоит прекратить категоризировать друг друга, например, в зависимости от национальной или религиозной принадлежности.
Поспособствовать этому, уверен Жириновский, может повсеместное внедрение обращения «земляк», так как это слово вне политики и какой-либо конъюнктуры. По его словам, это станет примером глобализма «в хорошем смысле», в отличие от плохого, который предлагает Запад.
Кроме того, Жириновский отметил, что обращение «земляк» не будет никого раздражать, как это случается при обращениях вроде «сударь», «товарищ» и «господин».
Российский политик выразил надежду, что слово «земляк» станет столь же международным, как «спутник», и пообещал убеждать в этом всех.