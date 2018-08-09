Ещё
Жириновский выступил с неожиданным предложением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский выступил с неожиданным предложением 

Рамблер 2 часа назад
Жители Земли должны обращаться друг к другу «земляк». Об этом, как сообщает «Парламентская газета», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Хорошее, понятное слово», — считает он.
По словам политика, людям стоит прекратить категоризировать друг друга, например, в зависимости от национальной или религиозной принадлежности.
>> Жириновский воодушевил украинские СМИ
Поспособствовать этому, уверен Жириновский, может повсеместное внедрение обращения «земляк», так как это слово вне политики и какой-либо конъюнктуры. По его словам, это станет примером глобализма «в хорошем смысле», в отличие от плохого, который предлагает Запад.
Кроме того, Жириновский отметил, что обращение «земляк» не будет никого раздражать, как это случается при обращениях вроде «сударь», «товарищ» и «господин».
Российский политик выразил надежду, что слово «земляк» станет столь же международным, как «спутник», и пообещал убеждать в этом всех.
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций179
Жванецкий жестко ответил Хазанову28
Сербия застыла в шаге от новой войны за Косово42
США ударили по российскому космосу326
Звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому7
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:42
Киев в истерике из-за бегства украинских звезд
В мире Украина
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение