Жириновский выступил с неожиданным предложением

Владимир Жириновский. Жители Земли должны обращаться друг к другу «земляк». Об этом, как сообщает «Парламентская газета», заявил лидер ЛДПР

«Хорошее, понятное слово», — считает он.

По словам политика, людям стоит прекратить категоризировать друг друга, например, в зависимости от национальной или религиозной принадлежности.

Поспособствовать этому, уверен Жириновский, может повсеместное внедрение обращения «земляк», так как это слово вне политики и какой-либо конъюнктуры. По его словам, это станет примером глобализма «в хорошем смысле», в отличие от плохого, который предлагает Запад.

Кроме того, Жириновский отметил, что обращение «земляк» не будет никого раздражать, как это случается при обращениях вроде «сударь», «товарищ» и «господин».

Российский политик выразил надежду, что слово «земляк» станет столь же международным, как «спутник», и пообещал убеждать в этом всех.