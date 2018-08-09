РФ удивила позиция ЕС по грузино-осетинскому конфликту

Постпредство России удивила позиция ЕС по грузино-осетинскому конфликту

В заявлении, в частности, вновь говорится о поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии и выражается сожаление, что "российское военное присутствие как в Абхазии , так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза".

"Упомянутая декларация ЕС оставляет странное впечатление — как будто совсем недавняя история всеми забыта, и это дает повод переписывать ее заново. Начиная с заголовка, в котором содержится ссылка на "конфликт между Россией и Грузией", искажается картина того, что на самом деле произошло в августе 2008 года", — говорится в комментарии постпредства, поступившем в РИА Новости.

Дипмиссия напоминает в этой связи, что ночью 7 августа 2008 год грузинские вооруженные силы начали полномасштабное нападение на столицу Южной Осетии Цхинвал. В то же время они атаковали российских миротворцев, дислоцированных в Южной Осетии с согласия Грузии и в рамках международно-признанного механизма урегулирования. Десять российских солдат были убиты и 40 ранены. Сотни местных жителей были жестоко убиты, тысячи остались без крова. В связи с прямой угрозой российским гражданам, проживающим в Южной Осетии, и с целью избежать геноцида народа республики Российской Федерации не оставалось ничего другого, как использовать свои вооруженные силы для принуждения к миру. "Почему-то Евросоюз счел неудобным упомянуть этот факт, сосредоточившись взамен на "процветающей экономике" Грузии и представив эту страну в качестве "модели демократической стабильности", — отмечается в комментарии.

При этом подчеркивается, что "между тем многие преступные деяния правительства Михаила Саакашвили , включая факт полномасштабной военной агрессии против мирной Южной Осетии, начав которую 7-8 августа 2008 года, оно нарушило соглашение о мирном урегулировании грузино-осетинского конфликта, как и свои собственные обещания, были позднее неоднократно подтверждены официально, в том числе в опубликованном осенью 2009 года докладе созданной по решению Совета ЕС международной независимой миссии по установлению фактов конфликта в Грузии во главе с послом Хайди Тальявини ( Швейцария )".

"Мы потрясены тем, насколько короткую и избирательную память продемонстрировал Евросоюз, и надеемся, что в будущем он будет воздерживаться от необоснованных и политизированных заявлений", — говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Президентом Грузии на тот момент был Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.