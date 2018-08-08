Сафронков: инициаторы встречи СБ ООН хотят срыва нормализации отношений России и Грузии

США и Франции. Закрытые консультации по случаю десятой годовщины с момента начала агрессии Тбилиси против Южной Осетии в 2008 году были созваны по инициативе Великобритании

"В соответствии с принципами урегулирования, которые были разработаны президентами Франции и России, начался процесс в Женеве с участием международных посредников, параллельно идет процесс нормализации российско-грузинских отношений. Поэтому одна из моих идей заключается в том, что те, кто созывали это заседание, хотели в том числе подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Грузией", — сказал он. — Теперь мы переступили через это заседание и продолжим нашу работу".