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Сафронков: инициаторы встречи СБ ООН хотят срыва нормализации отношений России и Грузии
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Сафронков: инициаторы встречи СБ ООН хотят срыва нормализации отношений России и Грузии 

ТАСС 20 минут назад
ООН, 8 августа. /ТАСС/. Состоявшиеся в среду закрытые консультации Совета Безопасности ООН по Грузии были нацелены на срыв в нормализации отношений Москвы и Тбилиси. Об этом заявил в среду российским журналистам заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков по итогам встречи Совбеза.
Закрытые консультации по случаю десятой годовщины с момента начала агрессии Тбилиси против Южной Осетии в 2008 году были созваны по инициативе Великобритании, США и Франции.
"В соответствии с принципами урегулирования, которые были разработаны президентами Франции и России, начался процесс в Женеве с участием международных посредников, параллельно идет процесс нормализации российско-грузинских отношений. Поэтому одна из моих идей заключается в том, что те, кто созывали это заседание, хотели в том числе подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Грузией", — сказал он. — Теперь мы переступили через это заседание и продолжим нашу работу".
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