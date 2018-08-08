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Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева
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Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова на просьбу прокомментировать слова Саакашвили заявила, что это бред психически нездорового человека.
"Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну", — заявила Тимакова "Эху Москвы".
По ее словам, все сказанное Саакашвили является враньем от первого до последнего слова.
>> Саакашвили оскорбил Медведева и высказался о Путине
Напомним, ранее Саакашвили в интервью Алексею Венедиктову заявил, что Медведев "полное ничтожество". По словам экс-президента Грузии, Медведев на форуме в Астане сбежал от него в туалет с целью избежать переговоров.
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