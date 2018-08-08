Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева

"Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну", — заявила Тимакова "Эху Москвы".

По ее словам, все сказанное Саакашвили является враньем от первого до последнего слова.