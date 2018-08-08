Путину привезли письмо от Трампа

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от лидера США Дональда Трапма, где говорится о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, в частности, в борьбе с терроризмом.
"Для меня было честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов", — написал он в среду на своей странице в Twitter.