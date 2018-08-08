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Путину привезли письмо от Трампа
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Американский сенатор Рэнд Пол передал письмо Трампа в администрацию Путина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в администрацию президента России Владимира Путина письмо от лидера США Дональда Трапма, где говорится о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, в частности, в борьбе с терроризмом.
"Для меня было честью передать письмо от президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов", — написал он в среду на своей странице в Twitter.
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