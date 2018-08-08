Раскрыты предложения Путина Трампу

СМИ: Путин на встрече в Хельсинки предложил Трампу договориться о контроле за вооружениями

Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что эти предложения включают в себя проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе.

По данным издания, предложения содержатся в документе на одной из страниц, которая ранее не раскрывалась. Документ называется «Диалог по вопросу контроля вооружений».

Politico отмечает, что этот документ российский лидер мог передать Трампу в ходе их переговоров.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в ходе встречи в Хельсинки Путин и Трамп обсуждали проблематику стратегической стабильности.