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Москва ответила на высылку послов из Афин
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Из Москвы в греки. Россия ответила на высылку послов из Афин 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Фото: deschide.md
Россия запретила въезд в страну руководителю политического бюро греческого МИД Йоргосу Сакеллариу и высылает из страны еще двух дипломатов.
Россия в ответ на высылку своих дипломатов из Греции запретила въезд в страну руководителю политического бюро греческого МИД Йоргосу Сакеллариу. Кроме того, еще двое дипломатов будут высланы из РФ: торговый представитель посольства Греции в Москве Адамантиос Каритианос и ответственный за коммуникационную службу посольства Андреас Такис, сообщает РИА Новости.
Таким образом, Москва принимает анонсированные ранее зеркальные меры в отношении Афин. Известно, что Йоргос Сакеллариу является одним из ближайших советников министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса, отмечает РЕН ТВ.
В эфире НСН заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин отметил, что дипломатический скандал может привести к дальнейшей эскалации российско-греческих противоречий.
«Определено этот дипломатический скандал негативно влияет на отношения России и Греции. Греция воспринималась в России как одна из наиболее благожелательно настроенных по отношению к нашей стране западных стран. Сейчас восприятие становится уже совершенно другим», — отметил эксперт.
Напомним, нота об ответных российских мерах была вручена 6 августа, спустя месяц, после заявления Афин, отмечает RT. 11 июля греческое издание «Катимерини» сообщило о высылке двух российских дипломатов из столицы Греции. Сотрудников ведомства обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела страны и «нелегальных действиях, подрывающих национальную безопасность».
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН тогда связал эти действия саммитом Североатлантического альянса, который проходил в Брюсселе 11-12 июля этого года.
«Возможно, это связано с предстоящим саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно всё это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», — заявил депутат.
Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение о высылке дипломатов Афины приняли под давлением, пишут «Известия». Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Грецию втянули в «грязную игру» против России другие государства-партнеры. Это заявление в Греции назвали «примером неуважения».
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