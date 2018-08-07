«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»

Медведев рассказал, как страны НАТО смотрят на Россию

"Мы были свидетелями того, как разрушились Советский Союз и Варшавский договор. В то же время сохранилось НАТО, которое со всех сторон пытается окружить Российскую Федерацию. Дело не в том, нравится кому-то политическое руководство России или не нравится, дело не в каких-то идеологических принципах или разнице в ценностях, а дело в простых вещах, совершенно очевидных для любого обычного человека", — сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант".

"Сейчас нет ситуации, когда существует два блока, находящихся в состоянии противостояния, находящихся в прямом, по сути, конфликте, как это было во времена существования Варшавского договора и НАТО. А НАТО продолжает действовать. И НАТО не просто продолжает существовать, оно расширяется и все большее количество стран пытается вовлекать в Североатлантический альянс", — отметил премьер.

По его словам, есть несколько причин, по которым российские власти не могут равнодушно относиться к этому.

"Мы к этому не можем относиться равнодушно, потому что никто не отменял ядерного паритета в мире, никто не отменял того, что для военачальников крайне важно понимать соотношение между стратегическими ядерными силами различных государств. А государства НАТО, что бы там ни говорили наши коллеги из этого альянса, все равно рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника. И совершенно очевидно, что их военные возможности, включая ядерную триаду, нацелены на Российскую Федерацию. Это, к сожалению, факт", — сказал Медведев.

Премьер пояснил, что речь идет не только о стратегических ядерных силах.

"Но уже и о тактическом ядерном оружии, которое при приближении к границам РФ приобретает качество стратегического ядерного оружия, а также о неядерных средствах, которые в настоящий момент, с учетом того, что они носят высокоточный характер, способны причинить колоссальный ущерб", — пояснил он.

Он также отметил, что в такой ситуации РФ нужно понимать, что можно противопоставить этому.