Греческий дипломат объявлен персоной нон-грата

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Источник: Россия запретила въезд руководителю политического бюро главы МИД Греции 

Газета.Ru 6 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну для руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргосу Сакеллариу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По данным агентства, зеркальные меры России, которые были введены в ответ на высылку российских дипломатов из Греции, коснутся трех греческих дипломатов.
Как отмечается, в частности, из России будут высланы торговый представитель посольства Греции и ответственный за коммуникационную службу дипмисии Афин.
Ранее сообщалось, что МИД России вызвал посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса.
Как отмечалось, Фриганасу была вручена нота о зеркальных мерах в ответ на высылку двух российских дипломатов из Греции.
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