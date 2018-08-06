Греческий дипломат объявлен персоной нон-грата

Источник: Россия запретила въезд руководителю политического бюро главы МИД Греции

По данным агентства, зеркальные меры России , которые были введены в ответ на высылку российских дипломатов из Греции, коснутся трех греческих дипломатов.

Как отмечается, в частности, из России будут высланы торговый представитель посольства Греции и ответственный за коммуникационную службу дипмисии Афин.

Андреаса Фриганаса. Ранее сообщалось, что МИД России вызвал посла Греции в Москве

Как отмечалось, Фриганасу была вручена нота о зеркальных мерах в ответ на высылку двух российских дипломатов из Греции.