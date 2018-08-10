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Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
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Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов 

Lenta.ru 1 час назад
МИД Греции посчитал необоснованным ответ Москвы на высылку российских дипломатов и вновь обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела. Об этом сообщается в заявлении греческого внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.
Как говорится в заявлении, Греция как суверенное государство с долгой историей «требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной». Афины в этом контексте выступают за дружескую политику сосуществования с Москвой.
«Решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанные на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране. Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано», — утверждает греческий МИД.
В ведомстве отметили, что «ни одна страна в мире не потерпит попыток: а) подкупить правительственных чиновников; б) подорвать внешнюю политику и в) вмешательства во внутренние дела страны».
11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные действия не остаются без последствий. Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг российского дипломата, обвинило российских коллег в постоянном неуважении.
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