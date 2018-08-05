Москва отреагировала на покушение на Мадуро

«Решительно осуждаем попытку покушения на Президента Боливарианской Республики Венесуэла, совершенную 4 августа, в результате которой 7 человек получили ранения. Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство отмечает, что эти действия направлены «на дестабилизацию обстановки в стране» после съезда Социалистической единой партии страны, по итогам которой наметились шаги по восстановлению экономики страны.

«Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем. Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта», — говорится в заявлении.

Напомним, власти страны заявили, что президента пытались убить с помощью дронов со взрывчаткой.

Подпольная группа «Фланелевые солдаты» взяла ответственность за покушение и заявила, что использовала дроны и C4. Пострадали семь военнослужащих. В Сети появилась запись с моментом, когда во время выступления Мадуро произошел взрыв — предположительно, в этот момент был уничтожен дрон.