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Москва отреагировала на покушение на Мадуро
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Москва отреагировала на покушение на Мадуро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, завили в российском МИД.
«Решительно осуждаем попытку покушения на Президента Боливарианской Республики Венесуэла, совершенную 4 августа, в результате которой 7 человек получили ранения. Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», — говорится в заявлении на сайте МИД.
Ведомство отмечает, что эти действия направлены «на дестабилизацию обстановки в стране» после съезда Социалистической единой партии страны, по итогам которой наметились шаги по восстановлению экономики страны.
«Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем. Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта», — говорится в заявлении.
Напомним, власти страны заявили, что президента пытались убить с помощью дронов со взрывчаткой.
Подпольная группа «Фланелевые солдаты» взяла ответственность за покушение и заявила, что использовала дроны и C4. Пострадали семь военнослужащих. В Сети появилась запись с моментом, когда во время выступления Мадуро произошел взрыв — предположительно, в этот момент был уничтожен дрон.
Мадуро заявил, что ответственность за покушение несут правая оппозиция Венесуэлы и колумбийские правые силы во главе с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.
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