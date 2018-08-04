Ещё
Сигал прокомментировал назначение в МИД России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сигал прокомментировал свое назначение спецпредставителем МИД России 

РИА Новости 2 часа назад
Американский актер, россиянин Стивен Сигал прокомментировал свое назначение на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.
>> Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США 
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Сигал будет занимать "общественно-политическую должность", не предполагающего финансового вознаграждения.
"У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше", — приводит слова Сигала телеканал RT.
По словам актера, он длительное время неофициально занимался налаживанием отношений двух стран.
"Я очень благодарен за возможность делать то же самое официально", — подчеркнул он.
Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Актер также является гражданином Соединенных Штатов и Сербии.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии106
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он чтил традиции и охотился за кавказцами»53
Украинцы потеряли Порошенко500
Отомстила. Ани Лорак избавилась от обручального кольца9
В Инстаграме Минобороны появилась голая девушка44
Лондон поставил дипломатам РФ визовый заслон91
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
00:47
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Шоу-бизнес
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение