Сигал прокомментировал назначение в МИД России

Американский актер, россиянин Стивен Сигал прокомментировал свое назначение на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Сигал будет занимать "общественно-политическую должность", не предполагающего финансового вознаграждения.
"У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше", — приводит слова Сигала телеканал RT.
По словам актера, он длительное время неофициально занимался налаживанием отношений двух стран.
"Я очень благодарен за возможность делать то же самое официально", — подчеркнул он.
Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Актер также является гражданином Соединенных Штатов и Сербии.