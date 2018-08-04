Сигал прокомментировал назначение в МИД России

Сигал прокомментировал свое назначение спецпредставителем МИД России

Американский актер, россиянин Стивен Сигал прокомментировал свое назначение на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Сигал будет занимать "общественно-политическую должность", не предполагающего финансового вознаграждения.

"У меня всегда было очень сильное стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше", — приводит слова Сигала телеканал RT.

По словам актера, он длительное время неофициально занимался налаживанием отношений двух стран.

"Я очень благодарен за возможность делать то же самое официально", — подчеркнул он.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Актер также является гражданином Соединенных Штатов и Сербии.