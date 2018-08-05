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Улики по делу Скрипалей уничтожили
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В России забеспокоились из-за уничтожения улик по «делу Скрипалей» 

Lenta.ru 12 часов назад
Российский посол в Великобритании Александр Яковенко обвинил Лондон в уничтожении улик по «делу Скрипалей». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Уничтожаются практически все улики. В случае, если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить», — рассказал Яковенко.
Дипломат добавил, что российские следователи готовы вылететь в Лондон и присоединиться к расследованию отравления в Солсбери, но британская сторона препятствует этому. Все «предложения на столе», заключил он.
Яковенко добавил, что в британскую версию случившегося не верят «за пределами так называемого западного блока — это 35 стран».
По его словам, британские власти власти препятствуют обновлению состава послов в Лондоне, из-за чего российская дипмиссия в Великобритании «удушается».
«Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания — год-полтора. Это абсолютно ненормально, такого нет ни в одной стране в мире», — заявил он.
В апреле Москва обвиняла Лондон в уничтожении улик в Солсбери под видом «дезинфекции». В сжигании потенциально зараженных предметов посольство России в Лондоне увидело желание избавиться от важных и ценных вещественных доказательств.
Бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Власти Великобритании полагают, что семью отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях. Москва отвергает обвинения.
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