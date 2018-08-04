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Лондон поставил дипломатам РФ визовый заслон
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Посол РФ рассказал о трудностях российских дипломатов с получением британских виз 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Великобритании блокируют обновление состава дипломатической миссии РФ, затягивая выдачу виз российским дипломатам, средний срок получения составляет год-полтора, заявил в субботу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания — год-полтора. Это абсолютно ненормально, такого нет ни в одной стране в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии", — сказал он.
Яковенко также добавил, что планирует в ближайшее время провести встречу с новым главой МИД Великобритании Джереми Хантом.
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"Я получил письмо из Форин-офиса (МИД Великобритании — прим. ТАСС), что он [Джереми Хант] хотел бы встретиться, я думаю, что в ближайшее время такая встреча будет организована. Я считаю, что такая встреча будет своевременной, потому что, во-первых, необходимо обсудить уровень двусторонних отношений между нашими странами, а также я бы хотел задать все вопросы, на которые не были получены ответы в той переписке, в тех контактах, которые у нас существуют", — сказал он.
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