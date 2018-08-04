Лондон поставил дипломатам РФ визовый заслон

Власти Великобритании блокируют обновление состава дипломатической миссии РФ, затягивая выдачу виз российским дипломатам, средний срок получения составляет год-полтора, заявил в субботу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания — год-полтора. Это абсолютно ненормально, такого нет ни в одной стране в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии", — сказал он.
Яковенко также добавил, что планирует в ближайшее время провести встречу с новым главой МИД Великобритании Джереми Хантом.
"Я получил письмо из Форин-офиса (МИД Великобритании — прим. ТАСС), что он [Джереми Хант] хотел бы встретиться, я думаю, что в ближайшее время такая встреча будет организована. Я считаю, что такая встреча будет своевременной, потому что, во-первых, необходимо обсудить уровень двусторонних отношений между нашими странами, а также я бы хотел задать все вопросы, на которые не были получены ответы в той переписке, в тех контактах, которые у нас существуют", — сказал он.