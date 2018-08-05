Удушение дипмиссии РФ: «Это абсолютно ненормально»

Британские власти блокируют обновление состава российской дипломатической миссии. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
«Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания — год-полтора…Это абсолютно ненормально, такого нет ни с одной страной в мире», — рассказал он в беседе с телеканалом «Россия 24».
Яковенко добавил, что «речь идёт о том, что, по существу, миссия удушается».
Ранее Яковенко заявил, что высылка из Великобритании российских дипломатов негативно отразилась на работе посольства.