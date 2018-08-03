Посольство России рассказало о ходе дела в Солсбери

Посольство России в Британии рассказало о ходе дела в Солсбери

Посольство РФ Великобритании , спустя пять месяцев после инцидента в Солсбери, намерено продолжать добиваться установления истинных причин и обстоятельств произошедшего, заявил в пятницу пресс-секретарь российской дипмиссии.

В субботу исполнится ровно пять месяцев со дня, когда бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили на скамейке в Солсбери в бессознательном состоянии. Однако посольство РФ вынуждено констатировать, что по сей день никакого взаимодействия с британской стороной по этому инциденту нет.

"Мы продолжаем стучаться в закрытую дверь, пытаясь добиться ответов на многочисленные вопросы, главные из которых — что же именно произошло с российскими гражданами в Солсбери, где и в каком состоянии они сейчас находятся", — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он напомнил, что за это время посольство направило в МИД МВД Великобритании в общей сложности более 60 нот и писем, на некоторые их которых были получены "бессодержательные отписки".

"Однако большинство наших обращений официальный Лондон оставил без ответа. Отсутствие реакции со стороны британских властей на наши ноты противоречит всем канонам цивилизованных дипломатических отношений между государствами", — подчеркнул он, добавив, что складывается впечатление, что "британские власти пытаются целенаправленно скрыть правду от британской и международной общественности, своих союзников и России".

"Мы настроены решительно на установление истинных причин произошедшего в Солсбери и продолжим требовать от британских властей полной информации об инциденте и проведении транспарентного расследования с участием российских экспертов. На кону международный авторитет Британии в 21 веке", — заявил пресс-секретарь посольства РФ. Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву , но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.