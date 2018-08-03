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Москва обвинила Лондон в спекуляциях из-за отравлений
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МИД счёл инцидент с отравлениями в Британии спекуляцией 

News.ru 3 августа 2018
Фото: Reuters
Лондон занимается информационными спекуляциями и создаёт атмосферу секретности вокруг расследований инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Это делается для того, чтобы скрыть правду, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы обратили внимание на колоссальный поток сообщений, который захлестнул СМИ Великобритании, в которых выдвигаются всё новые и новые версии произошедшего в Солсбери и Эймсбери. Основывается всё это на непонятных источниках, зачастую даже противоречат друг другу, дают абсолютно путанную картину, но видимо, в этом и есть суть вбросов. Это такая кампания по сокрытию истины и реальности того, что произошло», — заявила дипломат.
По её словам, британская полиция, которая занимается расследованием, не реагирует на запросы и отказывается подтверждать либо опровергать слухи. Захарова считает, что это свидетельствует о том, что с помощью вбросов и спекуляций Лондон пытается утаить правду и не допустить раскрытия истины. Она отметила, что на этом фоне британская полиция, проводящая расследование, не реагирует на запросы, а также отказывается опровергать или подтверждать многочисленные слухи.
30 июня в больницу города Эймсбери доставили 45-летнего Чарли Роули и его сожительницу, 44-летнюю Дон Стёрджесс. Они были отравлены тем же веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ и его дочь, найденные 4 марта без сознания в британском городе Солсбери.
8 июля стало известно, что Стёрджесс скончалась, а Роули через несколько дней пришёл в себя.
Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона потребует от Великобритании доказательств причастности к отравлению «Новичком» двух британцев в Эймсбери.
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