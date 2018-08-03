Ещё
Мутко получил новую должность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мутко получил новую должность 

Рамблер 2 часа назад
Зампред правительства России Виталий Мутко назначен главой комиссии по казачеству. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, отныне Мутко будет не только курировать в кабмине строительство и развитие регионов, но и возглавит межведомственную комиссию по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества.
Также своим распоряжением Медведев назначил на должность заместителя Мутко главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, который до того возглавлял комиссию.
Кроме того, в ее состав вошли директор департамента Министерства культуры по господдержке искусства и народного творчества Андрей Малышев и депутат Госдумы Константин Затулин, а покинули замминистра культуры Александр Журавский, экс-замминистра образования и науки Татьяна Синюгина и замминистра юстиции Максим Травников.
Комментарии86  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная причина развода Петросяна12
Ученый передал НАТО данные о «Кинжале»306
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео13
Убийца Буданова умер в колонии66
Винокур резко отреагировал на скандал с Петросяном16
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
04:35
«Волны-убийцы»: раскрыта тайна Бермудского треугольника
Наука и техника Наука
00:47
Винокур резко отреагировал на скандал с Петросяном
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение