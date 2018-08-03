Мутко получил новую должность 

Зампред правительства России Виталий Мутко назначен главой комиссии по казачеству. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, отныне Мутко будет не только курировать в кабмине строительство и развитие регионов, но и возглавит межведомственную комиссию по реализации стратегии развития государственной политики в отношении российского казачества.
Также своим распоряжением Медведев назначил на должность заместителя Мутко главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, который до того возглавлял комиссию.
Кроме того, в ее состав вошли директор департамента Министерства культуры по господдержке искусства и народного творчества Андрей Малышев и депутат Госдумы Константин Затулин, а покинули замминистра культуры Александр Журавский, экс-замминистра образования и науки Татьяна Синюгина и замминистра юстиции Максим Травников.