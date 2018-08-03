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Соловьев призвал готовиться к удару США
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Соловьев призвал готовиться к удару США 

Рамблер 2 часа назад
Новые санкции США против России будут «совсем серьезными», заявил на своей странице в соцсети Twitter журналист Владимир Соловьев.
По его словам, американские санкции будут нарастать и далее, а оправдание этому больше никто не ищет даже в США.
«Не считают нужным», — объяснил Соловьев.
Журналист уверен, что Америка будет «душить» Россию экономически, в связи с чем последней стоит думать не об ответе на санкции, а о том, как развивать экономику «в новых условиях».
Ранее СМИ сообщили, что ряд сенаторов внесли в Конгресс США законопроект, ужесточающий санкции против России. На данный момент известно лишь, что американские законодатели намереваются ввести ограничения против российских политиков и бизнесменов, на операции с государственным долгом России и импорт ее урана.
Один из авторов документа, республиканец Линдси Грэм, назвал причиной новых мер вмешательство России в американские промежуточные выборы нынешнего года, а сами санкции назвал «сокрушительными».
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