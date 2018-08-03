Соловьев призвал готовиться к удару США

По его словам, американские санкции будут нарастать и далее, а оправдание этому больше никто не ищет даже в США.

«Не считают нужным», — объяснил Соловьев.

Журналист уверен, что Америка будет «душить» Россию экономически, в связи с чем последней стоит думать не об ответе на санкции, а о том, как развивать экономику «в новых условиях».

А вот это уже совсем серьёзно. Понятно, что санкции будут только нарастать. Уже никто и не пытается найти оправдание ужесточению. Не считают нужным. Нас будут душить экономически. И вопрос не в том, как мы ответим США, а в том как мы собираемся в новых условиях развивать экономику. https://t.co/Tdo1x9i3Yf— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 2 августа 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что ряд сенаторов внесли в Конгресс США законопроект, ужесточающий санкции против России. На данный момент известно лишь, что американские законодатели намереваются ввести ограничения против российских политиков и бизнесменов, на операции с государственным долгом России и импорт ее урана.