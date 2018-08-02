Новые обвинения США назвали враньем

В Совфеде назвали враньем новые обвинения США

"Это уже знамение нового информационного времени, когда любую придуманную тему можно превратить в инструмент политической борьбы, в информационное оружие. После многократного повторения вранье превращается в новость, а потом в "ну как же иначе", — цитирует РИА Новости Морозова.

Стоит отметить, что во вмешательстве в выборы Коутс заподозрил не только Россию, подчеркнув, что РФ "не единственная страна, которая пытается оказывать влияние на политику в США".