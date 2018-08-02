Новые обвинения США назвали враньем

Враньем назвал член Совета Федерации РФ Олег Морозов новые обвинения Белого дома во вмешательстве в промежуточные выборы в США. Напомним, что днем глава Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что американские спецслужбы "продолжают фиксировать попытки России оказать влияние на промежуточные выборы" в Штатах, запланированные на ноябрь 2018 года.
"Это уже знамение нового информационного времени, когда любую придуманную тему можно превратить в инструмент политической борьбы, в информационное оружие. После многократного повторения вранье превращается в новость, а потом в "ну как же иначе", — цитирует РИА Новости Морозова.
Стоит отметить, что во вмешательстве в выборы Коутс заподозрил не только Россию, подчеркнув, что РФ "не единственная страна, которая пытается оказывать влияние на политику в США".