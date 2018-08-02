В общении Путина и Трампа разглядели пользу

Додон: диалог Путина и Трампа поможет решить приднестровский конфликт

"Во время диалога шла речь о разных регионах мира, затрагивали и наш регион, включая Украину, но и Молдавия с решением приднестровского вопроса — это очень актуально. То, что две мировые державы (Россия и США) встречаются и разговаривают, пусть и остаются на своих ситуациях, может сбалансировать ситуацию в нашем регионе (в Восточной Европе — ред.). ", — сказал Додон в эфире передачи Accent TV.

По его словам, лидерам больших держав понадобится история успеха в регионе и лучшим примером может стать Молдавия, а также решение ситуации с непризнанной республикой. При этом Додон считает, что нынешнее правительство Молдавии не заинтересовано в разрешении конфликта.

"Наше правительство боится решения приднестровской проблемы, потому что может проявиться еще 200 тысяч голосов в поддержку пророссийских сил. По этой же причине они не заинтересованы в том, чтобы предоставить право голоса 600 тысячам молдавских мигрантов в Российской Федерации", — добавил президент.