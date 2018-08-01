Захарова сделала неожиданное признание

По словам Захаровой, представители ООН связались с российским ведомством и заявили, что водитель не был предоставлен или рекомендован миссией.

Ранее глава Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин , по заданию которого журналисты планировали снимать фильм о группе Вагнера в ЦАР, заявлял, что "водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами".

Захарова назвала "околесицей" планы провести журналистское расследование о присутствии военных из группы Вагнера в ЦАР. По ее словам, никакой сенсации в этом нет и МИД в марте этого года официально заявлял о направлении в страну военных инструкторов.

Спецпредставитель МИД также добавила, что убитые журналисты, «исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы».

По словам Захаровой, погибшие журналисты не встали на консульский учет, а в момент запроса разрешения на въезд в страну указали целью "туризм". Кроме того, не были получены разрешения на ведение журналистской деятельности, подчеркнула Захарова, сославшись на представителей местных властей.

У погибших были найдены старые редакционные удостоверения, включая документ 2011 года из "Известий" , паспортов при них не было.

МИД занимается оформлением всех документов для эвакуации тел на родину и находится в контакте с местными следователями.