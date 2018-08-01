МИД назвал околесицей ситуацию с погибшими россиянами

Захарова назвала околесицей информацию о задаче погибших в Африке журналистов

«Слушаю и читаю эту околесицу относительно "расследований" по ЧВК в ЦАР (…) Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы», — написала она.

Она сообщила, что съемочная группа, согласно информации от местной стороны, игнорировала предупреждения о выходе из зоны, контролируемой правоохранительными органами

«Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый», — добавила дипломат.

Вместе с Джемалем погибли режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, их тела опознаны. По данным МИД России, они приехали в ЦАР в качестве туристов и имели при себе просроченные журналистские аккредитации.

Согласно одной из версий, россияне могли стать жертвами боевиков мусульманской коалиции «Селека», также не исключается версия разбоя — с собой у съемочной группы была дорогостоящая техника.