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МИД назвал околесицей ситуацию с погибшими россиянами
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Захарова назвала околесицей информацию о задаче погибших в Африке журналистов 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла в Facebook информацию о том, что трое россиян, убитых в Центральноафриканской Республике, расследовала деятельность в этой стране частных военных компаний (ЧВК).
«Слушаю и читаю эту околесицу относительно "расследований" по ЧВК в ЦАР (…) Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы», — написала она.
Она сообщила, что съемочная группа, согласно информации от местной стороны, игнорировала предупреждения о выходе из зоны, контролируемой правоохранительными органами.
«Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый», — добавила дипломат.
О том, что один из погибших в ЦАР россиян, журналист Орхан Джемаль, занимался в этой стране съемками фильма о работе ЧВК, сообщал «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он сослался на его разговор с самим Джемалем о возможной выдаче последнему аккредитации от радиостанции.
Вместе с Джемалем погибли режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, их тела опознаны. По данным МИД России, они приехали в ЦАР в качестве туристов и имели при себе просроченные журналистские аккредитации.
Согласно одной из версий, россияне могли стать жертвами боевиков мусульманской коалиции «Селека», также не исключается версия разбоя — с собой у съемочной группы была дорогостоящая техника.
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