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МИД сделал заявление об убитых в ЦАР россиянах
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Захарова сообщила о подтверждении личностей погибших в ЦАР журналистов 

ТАСС 1 час назад
Опознание погибших в Центральноафриканской Республике журналистов завершено, их личности подтверждаются. Об этом заявила в среду в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вчера вечером была завершена процедура опознания тел погибших, ими оказались три российских гражданина. Были подтверждены те фамилии, которые назывались в прессе (Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль — прим. ТАСС)", — сказала дипломат.
Она также сообщила, что погибшие журналисты оформляли въезд в страну в качестве туристов. "Наше посольство и центральный аппарат МИД запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Мы теперь знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический, — подчеркнула дипломат. — Не были ими поданы соответствующие заявления относительно журналистской деятельности".
"При себе, когда их обнаружили, у них были редакционные удостоверения различных СМИ, но просроченные", — добавила она.
Тела погибших журналистов доставят на родину в ближайшие дни, отметила Захарова.
"Посольство, учитывая экстраординарную ситуацию, нашло спонсоров, которые помогают финансировать транспортировку трех тел в Россию, — сказала Захарова. — Это будет осуществлено в ближайшие дни, точная дата будет сообщена родственникам. Я думаю, что сегодня с ними свяжется наше посольство и обговорит детали по транспортировке".
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