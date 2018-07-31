Бумеранг санкций против Крымского моста вернется в ЕС

Вся политика Брюсселя в сторону России вредит интересам, прежде всего самого Евросоюза, так как бумерангом бьет по экономике объединения. Как считает политолог Владимир Джаралла, США намерены продолжать всеми возможными способами снижать конкурентоспособность ЕС, поэтому Брюсселю, если он хочет следовать собственным интересам, еще предстоит изменить отношение к РФ.

Санкции против строителей Крымского моста

Совет Евросоюза ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Как говорится в официальном журнале ЕС, «строительство Керченского моста является действием, продолжающим подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины ».

«Решение Евросоюза о введении новых санкций является достаточно агрессивным и враждебным шагом. Понятно, что они следуют из прежней логики, но в то же время многие предыдущие решения ЕС очень трудно объяснить логикой. Как известно, Крымский мост среди прочего выполняет и важнейшую гуманитарную функцию, обеспечивая существование людей на полуострове. Любопытно, что сам ЕС, провозгласивший права человека своим приоритетом, старается не замечать агрессивных действий Киева в сторону Крыма, которые выражались или выражаются в торговой, продовольственной, транспортной и водной блокаде Крыма, а также отключении электроэнергии. Иными словами мы наблюдаем систему двойных стандартов, которая широко применяется на Западе», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

После ввода Крымского моста наземный транспорт круглогодично и вне зависимости от погодных условий связывает Крым с материковой частью России. В год через мост будет проходить около 14 млн пассажиров и более 13 млн тонн грузов, что, по мнению экспертов, не только положительно повлияет на стоимость товаров и топлива в Крыму, но и серьезно повысит привлекательность полуострова в глазах инвесторов.

Бумеранг санкций для Евросоюза

Как добавляет депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара , с запуском моста улучшилась доступность полуострова для туристов, а также решился ряд логистических проблем для жителей полуострова. Что касается возможных финансовых последствий для компаний, принимавших участие в строительстве, то они будут минимальными

«Строители моста изначально рассчитывали риски, и на данный момент они не имеют ресурсов на Западе и в ЕС, что позволяет им практически не заметить санкции. На сроках реализации и качестве проекта санкции также не отразятся — риски просчитаны, процессы налажены, гарантии защиты проработаны. В итоге либо санкции со временем будут сняты, либо компании будут перерегистрированы. И всех, похоже, вполне устраивает такой расклад. Если разбирать действия ЕС, то можно сделать несколько любопытных выводов. Во-первых, здесь сказывается влияние Вашингтона. Конечно, отдельными европейскими политиками предпринимаются попытки выстроить свою собственную линию и уйти от влияния США, но пока они остаются безуспешными. Ни одна из стран ЕС, где к власти пришли силы, заявляющие о бессмысленности санкций или желании возобновить торговые отношения с Россией, так и не перешли к действиям в данном направлении. Во-вторых, вся политика Брюсселя в сторону России вредит интересам, прежде всего самого Евросоюза, так как бумерангом бьет по экономике объединения. США намерены продолжать всеми возможными способами снижать конкурентоспособность ЕС, поэтому Брюсселю, если он хочет следовать собственным интересам, еще предстоит изменить отношение к РФ», — объясняет Владимир Джаралла.

Всего на данный момент в санкционный список Евросоюза включено 44 организации из России. Кроме того, ЕС также запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, а их активы заморозили. Но оценивая влияние санкций спустя четыре года, даже западные эксперты соглашаются в оценках, что они не выполняют свою роль оказания давления на экономику России, а наоборот все чаще становятся определенным стимулом для ее развития.