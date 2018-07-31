Экс-советник Кучмы: Украина пытается стать наследницей Руси через школьные учебники

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы , политолог Олег Соскин в понедельник выразил мнение, что украинское руководство пытается при помощи школьных учебников наделить страну особым значением и ролью в мировой истории, а также сделать ее в глазах общества наследницей Руси.

По его словам, то, что сейчас подается в учебниках, является восстановлением «корневища», которое было у истоков, возвратом к истокам, попыткой соединить современную страну через Украину Богдана Хмельницкого с Одесской народной республикой (ОНР).

«Через ОНР соединить ее с Русью и стать наследниками Руси. Как она в истории называлась — Киевская Русь. Учебники этой цели и подчинены», — приводит НСН слова эксперта.