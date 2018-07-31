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«Украина пытается стать наследницей Руси»
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Экс-советник Кучмы: Украина пытается стать наследницей Руси через школьные учебники 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в понедельник выразил мнение, что украинское руководство пытается при помощи школьных учебников наделить страну особым значением и ролью в мировой истории, а также сделать ее в глазах общества наследницей Руси.
По его словам, то, что сейчас подается в учебниках, является восстановлением «корневища», которое было у истоков, возвратом к истокам, попыткой соединить современную страну через Украину Богдана Хмельницкого с Одесской народной республикой (ОНР).
«Через ОНР соединить ее с Русью и стать наследниками Руси. Как она в истории называлась — Киевская Русь. Учебники этой цели и подчинены», — приводит НСН слова эксперта.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал авторов украинского учебника по географии для восьмого класса за стремление построить новую страну не с помощью реальных достижений, а «за счет бреда». В учебном пособии, в частности, говорится о заслугах Украины в освоении космоса, обеспечении мира пшеницей и хлебом. В нем также отмечается, что «немцы являются славянизированными германцами».
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