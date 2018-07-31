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Россиян обеспечат бесплатным спутниковым телевидением
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Россиян хотят обеспечить бесплатным спутниковым телевидением 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Degimages
Операторов спутникового телевидения могут обязать предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам россиянам, не охваченным проводным цифровым телевидением. Соответствующий законопроект, внесенный Минкомсвязи, опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Предлагаемые ведомством поправки в Федеральный закон "О связи" обяжут операторов предоставить доступ к основным каналам тем гражданам, для которых они недоступны из-за удаленности проживания. При этом брать плату оператор не сможет, за исключением "единовременной оплаты доступа к своей сети".
"Услуга доступа оказывается оператором обязательных общедоступных телеканалов абоненту при условии подтверждения абонентом факта его проживания в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов", — говорится в документе.
Перечень операторов обязательных общедоступных телеканалов, а также список населенных пунктов, жители которых не имеют доступа к цифровому телевидению, будет публиковаться на сайте ведомства.
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