Хорватия строит мост к Кремлю

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила с государственным визитом Владимира Путина , подчеркнув, что такая встреча нужна для налаживания отношений России и Европы. Эксперты по-разному оценивают перспективы диалога между в треугольнике: Россия-Хорватия-ЕС.

Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович подчеркнула, что «мы очень ждём Владимира Путина», и он может приехать, «как только ему будет это удобно». Российский президент до сих пор официально так и не посетил Загреб , хотя и получил приглашение ещё в прошлом году в октябре, когда Грабар-Китарович посещала Сочи . Сейчас «самое время для визита», уверена президент центральноевропейской республики. Отношения хорватов к россиянам после ЧМ стало только теплее, добавила она, напомнив, как болельщики республики растянули баннер «Спасибо, Россия!». Кроме того, переговоры двух лидеров нужны не только России и Хорватии, они принесли бы пользу «всему региону Юго-Восточной Европы», отметила Грабар-Китарович.

Хорватия входит в НАТО и имеет репутацию самой проамериканской страны региона. Колинда Грабар-Китарович училась в Вашингтоне и до того как стать президентом, работала послом Хорватии в США и помощником генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии, напоминает The Sun. Свободно владеет английским, испанским и португальским языком, а также изучает немецкий, французский и итальянский. Как отмечают эксперты, на посту президента она демонстрирует повышенную активность в сфере международных отношений, выдвигает инициативы, которые не ограничиваются Балканами и касаются Ближнего Востока и Восточной Азии, публично предлагала выступить посредником между Россией и НАТО.

После финального матча ЧМ между хорватами и французами, плачущая под дождём Колинда, одетая в красно-белую футболку, обнимала каждого игрока из своей сборной. А затем мужественно улыбалась и восхищалась происходящим.

«Победителем стала хорватский президент. Она сумела собраться духом и не замечать дождь, слёзы, испорченная прическу. Франция выиграла кубок, но Хорватия завоевала сердце всего мира». И хотя 50-летней Грабар-Китарович — первой женщиной, возглавившей республику, нельзя отказать в обаянии, большой вопрос — насколько европейские союзники готовы прислушаться к Хорватии, отмечает Express.co.uk. Несмотря на все достоинства хорватского президента, возможности превратить свою страну в мост между Россией и Западом весьма ограничены, подчеркивают эксперты.

Владимир Швейцер, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН:

На роль моста претендуют сейчас многие: Финляндия, Австрия. Но Хорватия, помимо прочего входит ещё и в НАТО, поэтому такой мостик может быть не очень надёжным. Сейчас важно не столько построение мостов, сколько осознание основными сверхдержавами — Россией и США, вопроса — чего хотят две страны? А то построим мост, а кто по нему пойдёт? Для нас, конечно, позитивно, что входящие в НАТО страны готовы отойти от общей линии Запада. Однако мосты надо искать между Америкой и Россией, а также между Америкой и Евросоюзом, поскольку нынешняя позиция Трампа Европу не устраивает.

Сергей Михеев, российский политолог:

Приглашение от президента Хорватии стало одним из позитивных итогов чемпионата мира по футболу в политическом смысле. Однако говорить, что Хорватия могла бы стать мостом между Россией и ЕС было бы слишком амбициозно для неё.

Косвенно, продвижение сотрудничества может позитивно повлиять на развитие отношений с Европой, но это будет скромное и вряд ли моментальное влияние. Особых надежд возлагать не имеет смысла. Авторитет стран внутри Евросоюза формально одинаковый, но в реальности, конечно, разный. И Хорватия не может продвигать в рамках ЕС крупные проекты. Кроме того, маленькие страны боятся, как бы им не погрозили пальчиком из Брюсселя или Вашингтона. Если они что-то и могут сделать, то в сдержанном варианте. Поэтому не уверен, что Хорватия сможет встать в один ряд с Грецией или Италией по отношению к поддержке России.

Хорваты, конечно, заинтересованы в нормальных отношениях с нашей страной. Тем более, что туда едёт огромное количество русских туристов. Однако позиция Хорватии как государства всегда была двойственная.

Анастасия Невская, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН:

Визит Владимира Путина в Загреб однозначно был бы полезен. России и Европе не хватает в первую очередь диалога. Стороны не могут или не хотят услышать друг друга, так что чем больше контактов, тем лучше. Хорватия и до этого пыталась позиционировать себя как мост между Западом и Россией, хотя есть некоторые вопросы, насколько она может претендовать на эту роль и делать реальные шаги для этого. Всё-таки страна поддерживает евроатлантический курс и подчёркивает твёрдую линию в верности принципам НАТО. В то же время не стоит говорить, что хорватский лидер настроена проамерикански. Она одна из тех лидеров, которые способны проявлять прагматизм, в отличие от многих других, в том числе руководителей восточно-европейских стран.