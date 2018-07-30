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Россия простила долги другим странам
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Россия объяснила прощенные другим странам долги 

Lenta.ru 49 минут назад
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия списала долги времен СССР ряду стран, поскольку эти деньги вряд ли бы помогли в решении существующих проблем. Об этом сообщает ТАСС.
«Я не думаю, что те суммы, о которых вы говорите, которые унаследованы от Советского Союза, решили бы какие-то внутренние проблемы и помогли бы существенно их решению, потому что эти долги на 90 с лишним процентов были невозвратны», — констатировал министр.
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Кроме того, по словам Лаврова, «юридически очень трудно доказать», по какому курсу эти долги предоставлялись. Тогда, отметил он, СССР не был неотъемлемой частью международной валютно-финансовой системы, а курс рубля устанавливался Госбанком.
«Некоторые могут помнить, когда доллар стоил 63 копейки, и, конечно, если считать долги по этому курсу, а долгов Советский Союз раздавал немало, прежде всего, странам, которые боролись против колониализма, за независимость и в основном была военная помощь, это было бы далеко от реальности», — подчеркнул министр.
Также деньги часто выдавались организациям, которые боролись за независимость и которые по нормам международного права не являлись государственными субъектами. В этих случаях вернуть долги не представляется возможным, поскольку они изначально не опирались на международно-правовые договоренности, добавил Лавров.
За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов, странам Африки — 20 миллиардов.
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