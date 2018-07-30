Распад России нужен только полностью неадекватным людям

Скандальный депутат латвийского парламента Александр Кирштейн, ранее называвший русский «языком мирового сионизма» и предлагавший лишать гражданства за нелояльность, выступил с очередным радикальным заявлением — он хочет разделить Россию на «малые страны». Почему Россия не может повторить судьбу СССР?

Предложение латвийского депутата Александра Кирштейна разделить Россию «на малые страны по этническому составу», естественно, не могло остаться незамеченным в нашей стране.

Кирштейн, вероятно, ожидал ярость и злобу, но реакция в основном юмористическая — потому что никакой реальной угрозы ни Латвия , ни лично депутат Кирштейн для России представлять не могут. С таким же снисходительным юмором у нас воспринимаются угрозы эстонских политиков и военных целых два дня отважно не пускать российскую армию в Таллин

Кирштейн родился в 1948 году и большую часть своей жизни прожил при СССР, поэтому, по идее, должен бы помнить, что в России русских в процентном соотношении гораздо больше, чем латышей в Латвии. Поэтому разделить Россию на малые государства «по этническому составу» ну никак не получится — даже в этом фантастическом варианте развития событий получится одно очень большое государство и несколько очень маленьких.

Также не следует забывать о том, что во многих российских республиках и национальных автономных округах «титульная нация» составляет меньшинство — к примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе хантов и манси вместе взятых чуть более двух процентов. В Башкирии башкир — менее 30%. В Якутии чуть менее половины якутов, и так далее.

Опыт попытки вооруженного отделения от России есть только у Чечни , и почему-то как сторонники, так и противники сепаратизма постоянно забывают, каким образом республика вернулась в состав федерации. Ставка была сделана, в первую очередь, не на военную силу, а на самих чеченцев, желавших жить в едином государстве, а не в бандитско-террористическом псевдогосударственном образовании, каким была «независимая Ичкерия». И в Чечне уже выросло поколение, которому воевавшие с обеих сторон родители хорошо объяснили, что сепаратизм — это кровь, война и нищета, а не стабильность, богатство и процветание.

Кроме того, провёл двадцать с небольшим лет в составе другого государства Крым , и крымчане отлично видят разницу между временами, когда республика была предоставлена сама себе — Киев, фактически, проводил политику игнорирования полуострова, не требуя немедленной украинизации, но и не вкладывая ресурсов в развитие региона.

Более того. Негативные последствия получения независимости Латвией очевидны для многих этнических латышей, чьи мозги не замусорены нацизмом и русофобией. Большинство граждан этой республики хотят навсегда уехать из страны и уезжают — население страны продолжает неуклонно снижаться. Латышам прогнозируют полное вымирание и растворение в иностранных народах уже через 100 лет.

Грузия, Украина. Литве ситуация гораздо хуже, в Эстонии — несколько лучше, но бывшие советские республики в целом представляют собой яркое подтверждение тезиса «вместе лучше, чем порознь». Кто-то живёт беднее, кто-то — богаче, но лучше не стало практически никому. И, что показательно, хуже всех живут именно те, кто громче всех кричал о независимости и даже брал в руки оружие — Молдавия

Помимо физической невозможности разделить Россию на «маленькие этнические государства», откровенно глупой является мысль о «стабильности» после разделения. Территория любого крупного государства после распада всегда превращалась в зону нестабильности — так было с самого начала зафиксированной истории человечества.

Советский Союз распался относительно мирно, хотя пример Украины показывает, что «выстрелить» может в любой момент и абсолютно в любом регионе. Но большинство других распадов государств проходили по куда более кровавому сценарию — взять хотя бы Югославию. Когда в начале 20 века распадались Османская, Австро-Венгерская и Российская империя, погибли миллионы. И только по итогам Второй мировой войны в Европе воцарился относительно долгий мир.

Вряд ли получивший качественное образование в СССР Кирштейн этого не знает или не помнит. Поэтому призывая к развалу Российской Федерации он отлично осознает, что призывает не к стабильности, а наоборот — к превращению всей Восточной Европы в огромную зону нестабильности.

Видимо, латвийский депутат надеется, что его страну в этом случае защитит НАТО , хотя как показывает всё тот же исторический опыт, подобные надежды практически никогда не оправдывались. Западные союзники не спасли Польшу от Гитлера, и государственность этого народа была восстановлена исключительно по доброй воле столь проклинаемого ныне в этой стране Иосифа Сталина.

У самого Кирштейна, отметим, в Латвии не очень хорошая репутация даже среди националистов. В 90-е годы его регулярно обвиняли в том, что он — потомок оккупантов: якобы его отец в начале 20-х уехал из Латвии в Россию, и вернулся только вместе с Красной Армии. А фамилия его матери — Сливкина. В 2006 году депутат даже судился по этому поводу с рижской газетой «Час».

Как это очень часто бывает у европейских нацистов, русофобия у них естественным образом сочетается с антисемитизмом. В январе он назвал русский язык «языком мирового сионизма» — именно поэтому, считает Кирштейн, нужно запретить в Латвии русскоязычное образование.

Ранее этот же депутат предлагал лишать гражданства недостаточно лояльных к действующей власти людей. Например, голосовавших за повышение статуса русского языка в республике.

Неадекватность Кирштейна очевидна не только в России, но и в Латвии: Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов в интервью RT пояснил, что Кирштейнс является одним из «наиболее радикальных и националистически настроенных депутатов», и потому следует сделать «поправку на его личность».

Однако то, что у депутата Сейма Латвии «на языке, у других на уме» — Кирштейнс «выразил тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы, которым покоя не дает синдром 1991 года», — полагает Митрофанов.

1991 год убедил этих политиков, что «самые смелые фантазии в отношении судьбы Советского Союза возможны», что «большая и сильная страна» может распасться, и в 90-е годы «были надежды (…), что и Россия тоже распадется», — констатировал депутат Евросовета

Чем больше времени проходит с момента распада СССР, тем очевиднее становится, что эти надежды не просто призрачны, а полностью не соответствуют реальной картине мира. Наоборот — становится все меньше надежд на то, что Украине, Грузии, Молдавии и Азербайджану , потерявшим подаренные им всё тем же Иосифом Сталиным при нарезке советских республик территории, удастся их вернуть — военным или мирным путём.

Россия в 90-е годы получила серьезную прививку от сепаратизма, поэтому всерьёз рассчитывать на её добровольный распад а-ля СССР может только человек, считающий, что сионисты разговаривают по-русски. А сил, способных расчленить Россию военным путём, в мире не существует.